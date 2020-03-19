По неподтверждённым официально данным, к нападению могут быть причастны представители вооружённой повстанческой организации, связанной с запрещённой в России террористической группировкой «Аль-Каида».
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в убийстве турецких солдат в Сирии. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что глава Госдепа вновь пытается перетянуть Анкару на сторону Вашингтона, противопоставить её Москве и сорвать контакты российской и турецкой сторон по ситуации в САР, писал NEWS.ru.