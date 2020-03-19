https://static.news.ru/photo/7cb12568-69da-11ea-94de-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Global Look Press

В сирийской провинции Идлиб неизвестные совершили нападение на конвой вооружённых сил Турции. Инцидент произошёл в окрестностях населённого пункта Махамбель.

На пути следования конвоя прогремели два взрыва, после чего завязалась перестрелка. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Leopard 2A4 tanks, ATILGAN air defense, ACV-15 armored personnel carriers, Turkish convoy in Idlib. pic.twitter.com/8BQntuOnt4 — Y.N.M.S (@ynms79797979) March 19, 2020

По неподтверждённым официально данным, к нападению могут быть причастны представители вооружённой повстанческой организации, связанной с запрещённой в России террористической группировкой «Аль-Каида».

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в убийстве турецких солдат в Сирии. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что глава Госдепа вновь пытается перетянуть Анкару на сторону Вашингтона, противопоставить её Москве и сорвать контакты российской и турецкой сторон по ситуации в САР, писал NEWS.ru.