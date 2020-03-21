https://static.news.ru/photo/b2300e1a-6c4c-11ea-9111-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.aselsan.com.tr

Военнослужащие из Турции перенесли систему противовоздушной обороны (ПВО) в северо-западную Сирию. Танки Leopard 2A4 и ПВО Atilgan разместили в мухафазе Идлиб.

По информации издания Avia.Pro, турецкие системы противовоздушной обороны представляют опасность только для целей, которые летают на высоте менее 4 км. Однако даже с такой линией поражения они представляют опасность для российских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24.

Как пишет Al-Masdar, в начале марта 2020 года турецкие военные сбили не менее трёх сирийских самолётов. Последние совершали рейды в районе границ Идлиба и Хатая.

NEWS.ru информировал ранее, что российские вооружённые силы потребовали от сирийских боевиков покинуть район трассы М4.