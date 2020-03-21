Военнослужащие из Турции перенесли систему противовоздушной обороны (ПВО) в северо-западную Сирию. Танки Leopard 2A4 и ПВО Atilgan разместили в мухафазе Идлиб.
По информации издания Avia.Pro, турецкие системы противовоздушной обороны представляют опасность только для целей, которые летают на высоте менее 4 км. Однако даже с такой линией поражения они представляют опасность для российских штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24.
Как пишет Al-Masdar, в начале марта 2020 года турецкие военные сбили не менее трёх сирийских самолётов. Последние совершали рейды в районе границ Идлиба и Хатая.
NEWS.ru информировал ранее, что российские вооружённые силы потребовали от сирийских боевиков покинуть район трассы М4.
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