Турецкие компании попросили власти упростить расчеты с Россией

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Турецкие экспортеры обратились к правительству страны с просьбой облегчить способ расчетов с Россией, сообщает издание Ekonomim со ссылкой на собственные источники в деловой среде. Это необходимо для получения оплаты за поставленные в РФ товары. Отмечается, что экспортеры испытывают трудности из-за правил турецких банков, отказывающихся осуществлять переводы из-за введенных против России санкций.

Согласно действующим правилам, контрагенты обязаны оплатить поставки в течение 180 дней путем перечисления средств на банковский счет, что практически невозможно в условиях санкций. Экспортеры просят власти Турции сделать исключение для расчетов с Россией и внести ее в список государств, в расчетах за экспорт с которыми не обязательно декларировать операцию и проводить деньги через банковские учреждения. В настоящее время в этом списке находятся 33 государства, в том числе Белоруссия, Куба, Ливан, Молдавия, Таджикистан и ряд африканских стран.

Источники издания отметили, что к настоящему моменту власти Турции пока не приняли решение о внесении России в особый список. Турецкие компании продолжают искать альтернативные способы получения оплаты за поставленные товары, в том числе через банки третьих стран.

Как сообщалось ранее, Ассоциация банков Турции (Türkiye Bankalar Birliği, TBB) получила жалобы от экспортеров на проблемы с осуществлением финансовых операций с Россией. Информацию довели до банков, состоящих в ассоциации.