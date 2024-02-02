Турецкая полиция задержала семерых израильских шпионов TRT Haber: семерых жителей Турции заподозрили в работе на разведку Израиля

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Турецкая полиция задержала семерых жителей Стамбула и Измира по подозрению в работе на израильские спецслужбы, сообщает телеканал TRT Haber. По версии следствия, подозреваемые продали полученную информацию разведслужбе МОССАД через частных детективов. Отмечается, что за последний месяц в Турции задержали 34 человека по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

Представители полиции и Национальной разведывательной организации Турции (MIT) уточнили, что задержанные подозреваются в сборе информации о конкретных людях. Предполагается, что они отслеживали их передвижения с помощью специальных устройств, а также производили фото- и видеосъемку. По версии следствия, некоторые из задержанных лиц также могли принимать участие в похищении иностранных граждан в интересах Израиля. Основными целями агентов МОССАД являлись палестинцы.

Как сообщалось ранее, агенты израильской разведслужбы МОССАД ликвидировали трех членов палестинской группировки ХАМАС в больнице «Ибн Сина». Они переоделись врачами и пациентами учреждения. Отмечается, что один из оперативников использовал инвалидное кресло для прикрытия. Спецоперация заняла не более 10 минут.