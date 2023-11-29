Турецкая полиция подтвердила факт убийства двух россиянок в Бодруме

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Полиция Турции подтвердила факт убийства в городе Бодрум двух россиянок, сообщило генконсульство РФ в Анталье в своем Telegram-канале. Отмечается, что подозреваемым является бывший супруг убитой россиянки, который покинул страну вместе с малолетним ребенком.

В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум провинции Мугла Турецкой Республики генеральное консульство России в Анталье установило контакт с местными правоохранительными органами. Полиция подтвердила факт убийства гражданок России — женщины 1981 года рождения и ее дочери 2008 года рождения. Возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Также дипломаты отметили, что окажут необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов для транспортировки тел россиянок на родину. При этом ход расследования будет находиться на приоритетном контроле генконсульства.

Как сообщалось ранее, тела убитых россиянок были найдены в пригороде турецкого Бодрума. Их завернули в простыню, связали веревкой и бросили на склоне у обочины дороги. По версии следствия, обе были застрелены.

Подозреваемый в совершении преступления Андрей Куслевич был вторым мужем Двизовой. Она ушла от него несколько лет назад и переехала сначала в Москву, а затем — в Турцию.