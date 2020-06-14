Турецкая армия нанесла удары по объектам РПК в Ираке

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий сообщил о происшествии. По его словам, боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ) обстреляли несколько населённых пунктов в Сирии.

Зафиксировано два обстрела населённого пункта Кафер-Рума в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Икко в провинции Латакия, один обстрел населённого пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации...