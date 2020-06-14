Ближний Восток

Турецкая армия нанесла удары по объектам РПК в Ираке

09:44, 15 июня 2020
Фото: Louai Barakat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВВС Турции в рамках антитеррористической операции «Коготь орла» атаковали объекты Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Турецкие самолёты выпустили порядка 20 ракет по лагерям РПК, расположенным в горах Синджар, передаёт ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Кроме того, турецкая авиация атаковала объекты курдов в горах Кандиль неподалёку от иранской границы, сообщает телеканал Al Arabiya.

Власти Турции считают РПК террористической организацией. Как ранее писал NEWS.ru, в Анкаре полагают, что с ней могут быть связаны члены антифашистского движения в США, ответственные за организацию массовых беспорядков в Штатах. По данным властей, активисты антифа принимали участие в боях в Сирии на стороне курдских отрядов народной самообороны.

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