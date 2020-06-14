Турецкая армия нанесла удары по объектам РПК в Ираке

ВВС Турции в рамках антитеррористической операции «Коготь орла» атаковали объекты Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Турецкие самолёты выпустили порядка 20 ракет по лагерям РПК, расположенным в горах Синджар,
Кроме того, турецкая авиация атаковала объекты курдов в горах Кандиль неподалёку от иранской границы,
Власти Турции считают РПК террористической организацией. Как ранее писал NEWS.ru, в Анкаре полагают, что с ней могут быть связаны члены антифашистского движения в США, ответственные за организацию массовых беспорядков в Штатах. По данным властей, активисты антифа принимали участие в боях в Сирии на стороне курдских отрядов народной самообороны.
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