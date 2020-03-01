https://static.news.ru/photo/0829e198-5bcb-11ea-a8ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı/facebook.com

Турецкая армия атаковала военный аэродром в Сирии — Аль-Найраб. Объект находится в провинции Алеппо. Анкара использовала во время нападения беспилотники, авиацию и артиллерию, передаёт агентство Anadolu. Взлётные полосы приведены в негодность.

#BREAKING : Turkish armed forces target Syrian regime's Al-Nayrab military airport in Aleppo- Anadolu Agency pic.twitter.com/k9UthLKv9X — Rudaw English (@RudawEnglish) March 1, 2020

Накануне правительственные войска Арабской Республики заняли окраины города Саракин, находящегося на пересечении двух стратегически важных шоссе Алеппо — Дамаск и Латакия — Алеппо. Они обстреливают протурецкие войска, которые контролируют город.

По информации телеканала «Аль-Маядин», заняты почти все пригородные посёлки. Армия президента Башара Асада впервые заняла город в начале февраля и отступила ближе к марту, чтобы перегруппироваться.

В то же время боевики с помощью Анкары захватывают юг провинции Идлиб. Несколько районов оказались в руках террористов после массированной бомбардировки позиций Сирийской арабской армии. По предварительным данным, радикалы захватили пять городов.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением Идлиба. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

Ранее NEWS.ru писал, что командование сирийской армии сообщило о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В ведомстве подчеркнули, что все цели, замеченные в воздухе, будут считаться вражескими и сбиваться.