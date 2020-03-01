https://static.news.ru/photo/6a765d34-5ba5-11ea-8b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: H. Sumeri/twitter.com

Турецкие военные беспилотники поддерживают атаки сил террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) и союзных бандформирований на позиции правительственной армии Сирии в провинции Идлиб. Действия Анкары мешают Дамаску отражать нападения боевиков.

Ударные беспилотники атаковали <...> передовые позиции армии [Сирии] и технику в районе города Саракеб в провинции Идлиб, — пишет РИА Новости со ссылкой на источник на месте событий.

По предварительным данным, инцидент произошёл в ночь на 29 февраля текущего года. По словам собеседника агентства, несмотря на плотный огонь дронов, Сирия отбивается от радикалов и всеми силами пытается деблокировать трассу Дамаск — Алеппо, перекрытую из-за ожесточенных боёв в районе Саракеба.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

Ранее NEWS.ru писал, что командование сирийской армии сообщило о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В ведомстве подчеркнули, что все цели, замеченные в воздухе, будут считаться вражескими и сбиваться.