Турцию «тряхнуло» новое землетрясение AFAD: на юго-востоке Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4

Фото: Mehmet Malkoc/Keystone Press Agency/Global Look Press

В турецкой провинции Хаккари, расположенной на юго-востоке страны, произошло землетрясение, следует из сообщения управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в Twitter (Х). По информации ведомства, магнитуда подземных толчков составила 4,4.

Управление уточнило, что землетрясение было зарегистрировано в районе города Юксекова, граничащего с Ираном. Население города превышает 119 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.

Ранее министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что в рамках проекта реновации в течение нескольких лет в Стамбуле планируется возвести примерно 1 млн домов, устойчивых к землетрясениям. Под строительство будут выделены 12 районов. Туда переселят жителей районов 16-миллионного города, находящегося в зоне риска по сейсмической активности. Министр отметил, что в Стамбуле порядка 1,5 млн домов из 7,5 млн считаются опасными для проживания, 600 тысяч человек стоят в очереди на переселение.

Озхасеки также дал оценку разрушительным землетрясениям, которые обрушились на страну в феврале. Министр назвал произошедшее самой большой бедой за тысячелетнюю историю существования анатолийской цивилизации. Во время событий тех дней были разрушены 680 тысяч жилых домов в 18 провинциях республики.