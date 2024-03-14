Турцию охватили протесты из-за убийства кота

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Турции после убийства кота Эроса прошли массовые протесты, а виновник преступления получил рекордный для республики тюремный срок за смерть животного, сообщает Telegram-канал Baza. Канал отмечает, что в дело даже вмешался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Сообщается, что 1 января жителей многоэтажного дома потрясла новость об убийстве кота — мужчина забил его до смерти около лифта, все произошедшее попало на видео. Вскоре стала известна и личность злоумышленника. Им оказался житель этого же дома Ибрагим Келоглан.

Новость о преступлении быстро разлетелась в СМИ, подозреваемого задержали. По данным канала, сначала суд признал его виновным и приговорил к 1,5 года тюрьмы, но Келоглан вскоре оказался на свободе — за хорошее поведение срок заменили на условный. Соседи мужчины, узнав об этом, устроили акции протеста, к ним присоединились неравнодушные граждане и зоозащитники. После общественного резонанса дело Келоглана вновь вернули в суд, где мужчину повторно осудили, но уже к 2,5 года тюрьмы, что является рекордным наказанием за убийство животного.

Ранее в Югре живодеры напали на щенка с железными палками и выбили ему зубы. По словам местной жительницы, над животным издевалась компания подростков. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.