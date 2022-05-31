Турция зовет поговорить: зачем Эрдоган звонил Путину Анкара пытается примирить Москву и Киев, спасает мир от голода и анонсирует операцию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево) / Фото kremlin.ru

Пока Запад рассматривает введение очередного пакета антироссийских санкций, Анкара не отступает от своих миротворческих инициатив. В ходе нового разговора с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь предложил провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной, причем при участии представителей ООН. Впрочем, с такими же призывами турецкий лидер звонил в Москву еще месяц назад, только все они остались без ответа. Интересно, что переговоры лидеров прошли на фоне напряженных отношений Анкары и НАТО, а также подготовки к новой военной операции на севере Сирии. Что стоит за многочисленными попытками Турции добиться мира на Украине?

В Москве к посреднической роли турецкой стороны всегда относились скептически, лишь скромно отмечая, мол, «если хотят, пускай помогают». Вероятно, подозревая, что Анкара попросит что-то взамен. В пресс-релизе Кремля по итогам переговоров не было ни слова о возможной поддержке Анкары. При этом в канцелярии Эрдогана заявили о необходимости шагов, которые минимизируют негативные последствия войны и укрепят доверие между Россией и Украиной. А Турция готова в этом помочь. Уговорить Путина встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока не получилось, но определенных подвижек добиться все-таки удалось. На следующий день после переговоров глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит своего российского коллеги Сергея Лаврова вместе с военной делегацией.

Лавров прибудет в Турцию 8 июня, чтобы обсудить открытие коридора безопасности в Черном море, в том числе вопрос транспортировки судов с зерном, — заявил Чавушоглу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, этот вопрос стал одной из ключевых тем разговора двух лидеров. Проблема вывоза 20 млн тонн зерна из украинских портов беспокоит западные СМИ уже не первую неделю. Конечно, голодом для Европы это не грозит, но стало отныне делом принципа и поводом для новых обсуждений с Москвой, которая в открытую намекает на какие-то уступки, в частности в вопросе ослабления антироссийских санкций. Однако после переговоров с турецкой стороной, Путин заявил о готовности помогать в «беспрепятственном морском транзите грузов» с турецкими партнерами, в том числе и с вывозом зерновых из украинских портов. Неожиданное заявление российского лидера подталкивает к мысли, что, вероятно, Эрдоган смог предложить нечто такое, что удовлетворило запросы России.

Однако если даже и так, то появляется другая проблема. Шеф российской дипломатии Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение прохода судов с зерном из украинских портов возможно, только если Киев «решит проблему их разминирования». Но при каких условиях Киев пойдет на этот шаг, остается лишь гадать. При этом Лавров добавил, что «Россия давно сделала все от нее зависящее, чтобы решить продовольственную проблему, возникающую в мире».

Миротворцем и неким спасителем в этом вопросе выступает Турция, потому что сложившаяся ситуация не на руку в том числе и Анкаре, заявил турецкий политолог Тогрул Исмаил. По его словам, Турция — единственная страна, которая находит язык в этом вопросе и держит открытые двери.

Турция пытается остановить сложившуюся ситуацию и военные действия, сделать все, чтобы открылись коридоры. Напряженность в регионе ударяет по экономике Анкары, много турецких торговых кораблей застряли в портах Украины. Кроме того, страдает и несет большие потери торговля с Россией. Нестабильность в регионе негативно влияет и на инвестиционный рынок, — говорит эксперт.

Некоторые эксперты отмечают, что Анкара пытается поскорее урегулировать украинский кризис, боясь потерять свое влияние в Черном море. В Турции обеспокоены тем, что целью второго этапа российской спецоперации может стать лишение Украины статуса морской державы, а это приведет к коренным изменениям геополитики в регионе. Такое положение дел не устраивает Анкару, тем более если вспомнить ее реакцию на присоединение Крыма к России.

Мариуполь, Украина Никита Цицаги/NEWS.ru

Помимо обсуждения Украины, лидеры не обошли стороной и готовящуюся в Анкаре военную операцию на севере Сирии. Кремль об этом упомянул лишь вскользь, но в канцелярии Эрдогана результаты переговоров раскрываются подробнее.

Президент Эрдоган отметил, что, хотя требование по зачистке от террористов приграничных с Турцией районов Сирии было включено отдельным пунктом в договоренности от октября 2019 года, вопрос все еще остается открытым. Отряды народной самообороны Сирийского Курдистана (YPG), включенные Анкарой в список террористических организаций за связь с Рабочей партией Курдистана, продолжают нападения на Турцию и мирное население Сирии, — говорится в сообщении.

Для борьбы с YPG Путин и Эрдоган в 2019 году подписали в Сочи Меморандум о взаимопонимании. Согласно договоренностям, курды должны были отвести свои силы на 30 км от границы с Турцией, но это не произошло. Однако через неделю после подписания документа глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу сообщил о досрочном отводе сил YPG, но Турция до сих пор считает этот пункт невыполненным, мотивируя тем, что войска были отведены не полностью. Потому Анкара и решила начать новую военную операцию. Причем накануне переговоров турецкие СМИ сообщали, что разговор турецкого и российского лидеров должен стать «решающим с точки зрения возможности проведения операции». Россия должна оказать поддержку.

Что интересно, известный турецкий политолог и журналист Мурат Йеткин в своей публикации отметил, будто Москва начала выводить большую часть своих войск для переброски на украинский фронт. А Анкара сейчас принимает необходимые меры, дабы не дать США, которые поддерживают РПК, заполнить «образовавшийся вакуум».

Есть несколько проблем с США в вопросе начала военной операции с США. Во-первых, США не хотят отказываться от использования пехотных сил РПК, которые находятся в Сирии. Во-вторых, это спрос Турции на американские истребители F-16. Еще одна проблема заключается в том, что и без того высокий курс доллара станет неконтролируемым с политико-финансовым оттоком из США так же, как кризис в оборонном бизнесе после покупки российских С-400 в 2019 году, — отмечает Йеткин.

Как пишет проправительственная газета Sabah, еще пять лет назад вряд ли кто-то мог бы поверить, что Турция сможет успешно провести военные операции по уничтожению угрозы терроризма. Однако сегодня Анкара имеет свое оружие и боеприпасы. Более того, страна сегодня независима и может осуществлять политику по обеспечению своей национальной безопасности, несмотря на препятствия со стороны США.

После такого все войны кажутся легкими, потому что Эрдоган приучил это общество к военным победам. Мы подошли к этому моменту благодаря политике Эрдогана, которая конструирует все эти вещи и делает трудное легким. Нам нужно знать это и ценить, — говорится в материале Sabah.

Вооружённые силы Турции Akin Celiktas Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом Анкара не отказывается от переговоров с американский стороной, видимо, ведя торги с Вашингтоном. Сразу после переговоров Эрдогана и Путина также созвонились представитель президента Турции Ибрагим Калын и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В их разговоре также затрагивался вопрос ситуации в Сирии, но подробности не раскрываются.

Тем не менее Эрдоган отмечает, что Турция не намерена ни у кого спрашивать разрешения на военную операцию.

Прежде всего каждый должен заниматься своим делом. Америка тоже должна внести свой вклад. Если Америка не выполнит свой долг в борьбе с терроризмом, то что будем делать мы? Мы позаботимся о себе. Невозможно бороться с терроризмом, получив откуда-то разрешение, — сказал Эрдоган.

Достигнутые в Сочи договоренности между Москвой и Анкарой в 2019-м не были реализованы, поэтому теперь Турция должна вести борьбу с терроризмом, отмечает Исмаил в беседе с NEWS.ru.