https://static.news.ru/photo/36a3e070-5ad4-11ea-b836-fa163e074e61_660.jpg Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı/twitter.com

Турецкая армия в ночь на 29 февраля 2020 года уничтожила в Сирии некий объект, использовавшийся для хранения или производства химического оружия, пишут западные СМИ со ссылкой на неназванного официального представителя Анкары.

По его словам, цель находилась в 13 км к югу от Алеппо. Он добавил, что военные ликвидировали и другие сооружения сирийских правительственных сил в ответ на атаку, в результате которой погибли 33 бойца ВС Турции, передаёт «Интерфакс».

28 февраля сирийские силы нанесли удар по турецким войскам в Идлибе. Погибли десятки военных. Турецкие власти заявили, что ответственные за гибель солдат «заплатят самую высокую цену». Вице-премьер страны Фуат Октай назвал Башара Асада «военным преступником».

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что удар сирийских военных является «нападением» на Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что Анкара рассчитывает на консультации с НАТО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе. Пресс-служба главы Турции заявила, что Эрдоган подтвердил решимость Анкары выдворить с территории Идлиба силы президента Сирии Башара Асада. Оба лидера договорились предпринять дополнительные шаги для предотвращения большой гуманитарной трагедии в Идлибе.