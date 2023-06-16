Турция заявила об испытаниях ракеты, которая «изменит баланс на поле боя» Турция успешно испытала «умную» крылатую мини-ракету Kemankeş для беспилотников Bayraktar

Фото: baykartech.com

В Турции прошли успешные огневые испытания «умной» крылатой мини-ракеты Kemankeş, интегрированной в беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 SİHA, сообщает EADaily со ссылкой на турецкое государственное информагентство Anadolu. Компания-производитель утверждает, что новое оружие «изменит баланс на поле боя».

Издание уточняет, что ракета преодолела расстояние в 33 км на высокой скорости и выполнила поражение цели в заданном районе. Kemankeş, оснащенная реактивным двигателем, способна находиться в воздухе около одного часа, развивает скорость 0,7 Махов (860 км/ч). Масса ракеты — 35 кг, боеголовки — 6 кг, дальность полета превышает 200 км. Распознание цели происходит благодаря оптической системе наведения с искусственным интеллектом даже в плохих погодных условиях. Оружие может быть интегрировано с БПЛА Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA и Bayraktar TB3 SİHA.

Между тем, как напоминает издание, по информации западных СМИ, на сегодняшний день в ходе СВО на Украине турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2, стоявшие на вооружении ВСУ, почти полностью сбиты российскими военными, а оставшиеся выполняют разведывательные функции. По данным британского Королевского объединенного института оборонных исследований, Россия ежемесячно сбивает около 10 тысяч украинских дронов.

Ранее председатель Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи министров обороны НАТО в Брюсселе пообещал, что Германия «незамедлительно» передаст Украине 64 дополнительных ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.