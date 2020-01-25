Германия допустила, что поддержит инициативу Турции по созданию поселений для беженцев в северной части Сирии. Соответствующее заявление прозвучало в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Стамбул. С дипломатической точки зрения, эксперты называют это победой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, однако, реализация инициативы всё равно выглядит неоднозначно как в юридическом, так и в финансовом плане.

Меркель заявила о готовности помочь Турции построить жильё для беженцев на севере Сирии. Речь, вероятно, идёт о той зоне, в которой проходило наступление в рамках операции «Источник мира». Как известно, действия Анкары в Сирии объяснялись необходимостью обеспечить безопасность районов, прилегающих к турецкой границе, от курдских военизированных формирований, которые имеют связь с Рабочей партией Курдистана. Помимо этого, канцлер Германии поддержала идею выделить туркам дополнительные средства по линии Евросоюза для реализации гуманитарных инициатив. Европейское сообщество уже говорило о выделении средств для турецких неправительственных организаций, которые занимаются помощью беженцам и их образованием.

Встрече Эрдогана и Меркель предшествовали заявления Анкары о начале строительства поселений в северных районах Сирии. В этом месяце президент Турции объявил , что работа будет вестись между сирийскими городами Рас эль-Айн и Тель-Абъяд. Этого пространства, по словам турецкого лидера, хватит для того, чтобы расселить сотни тысяч человек, которые покинули места своего проживания в результате боевых действий. Вероятно, поселения рассчитаны как на тех, кто сейчас пытается уехать из провинции Идлиб — последнего мятежного анклава в Сирии, — так и на тех, кто уже давно проживает в Турции. В настоящее время в республике находится до четырёх миллионов сирийцев — некоторые из них не захотели жить под надзором сирийских правительственных сил, — это беглецы из провинций Алеппо, Хомс, Хама.

Ангела Меркель и Реджеп Эрдоган Guido Bergmann/dpa/Global Look Press

Наблюдатели считают, что амбициозный проект Эрдогана в северной Сирии направлен прежде всего на изменение этнического состава населения региона в интересах Анкары. Тем не менее, вне зависимости от целей, которые ставит перед собой турецкое руководство, строительство поселений требует огромных затрат, которые оцениваются даже не в миллионы, а в миллиарды евро. Непонятно, как Турция будет заниматься этим с учётом того, что её ресурсы крайне ограничены — особенно в условиях сотрясающего страну экономического кризиса. Кроме того, создание поселений в турецком варианте неразрывно связано с экспроприацией сирийских земель. Операции, которые проводились под эгидой Анкары в Сирии, не были одобрены легитимной властью в Дамаске.

Решительность турецкого правительства не вызывает сомнений. Отправка многочисленных сирийских боевиков из Идлиба в Ливию может быть связана как раз с планом строить поселения. Повстанческие формирования в некоторых северных районах явно являются препятствием на пути реализации этой идеи.

Так или иначе, эксперты называют готовность Меркель поддержать проект Эрдогана дипломатической победой последнего — особенно с учётом множества конфликтных ситуаций в истории отношений Анкары и Берлина. ФРГ, как известно, не одобрила и октябрьское наступление турецких сил в северо-восточной части Сирии.

Складывается парадоксальная ситуация, когда Турция — адвокат палестинских фракций и яростный критик израильской поселенческой политики на Западном берегу реки Иордан — фактически сама разворачивает строительство гражданских объектов на оккупированной территории. Если этот процесс не будет взят под контроль международными посредниками, вероятно, в регионе стоит ждать нового турецкого наступления, но уже не военного, а демографического характера.