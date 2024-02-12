Турция заинтересовалась российским аналогом SWIFT РИАН: Турция анонимно изучает российский аналог SWIFT СПФС

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Специалисты в Турции изучают Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — российский аналог платежной системы SWIFT, сообщил РИА Новости источник в банковском секторе страны. Он отметил, что необходимо провести тщательный анализ системы.

Пока мы изучаем ее. Насколько нам известно, уже есть страны, с которыми Россия ведет финансовые операции по этой системе. Значит, есть возможности для применения, — сказал источник.

Недавно руководитель одной из турецких фирм, которая занимается поставками бытовой продукции и косметики в Россию, пожаловался, что частный бизнес в Турции испытывает беспрецедентное давление Запада в вопросе антироссийских санкций. В особенности проблемы наблюдаются с транзакциями через SWIFT.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что банки Мьянмы стали подключаться к СПФС. По его словам, это откроет возможность для прямых расчетов между организациями без посредничества третьих стран.

До этого первый заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин рассказал, что Система передачи финансовых сообщений насчитывает 20 стран-пользователей. По данным регулятора, в настоящий момент к системе подключены 557 различных банков и компаний. Из них 159 клиентов не являются резидентами России.