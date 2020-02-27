Гибель свыше 30 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся последним оплотом противников официального Дамаска, подвела турецкую и российскую политику в Сирии к судьбоносному рубежу. Воздушное нападение не оставило Анкаре другого выбора, кроме как интенсифицировать боевые действия вокруг мятежного района и официально объявить Арабской Республике войну. Даже если стороны конфликта договорятся о дипломатических средствах урегулирования, доверие между РФ и Турцией восстановить будет нельзя.

Трагедия в Идлибе произошла из-за непредвиденных обстоятельств, а точнее — из-за несогласованных перемещений турецких военных. Такова версия Минобороны РФ.

Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооружённых сил в районе населённого пункта Бехун не было и не должно было находиться, — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Бехун в ночь на 28 февраля попал под удар лояльной сирийскому правительству авиации из-за того, что радикальные формирования попытались провести наступление по широкому фронту на позиции Сирийской арабской армии (САА), объяснили в Москве. В связи с этим Дамаск вынужден был ответить — с воздуха. Правда, по версии России, Воздушно-космические силы (ВКС РФ) в этом нападении не участвовали.

Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были приняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, — добавили в Минобороны РФ.

Турецкую сторону такое объяснение вряд ли удовлетворит: натиск САА входит в противоречие с Сочинскими соглашениями 2018 года, чётко определяющими позиции, на которых должна оставаться САА в Идлибе. После гибели турецких военных в Анкаре прошло экстренное совещание по ситуации вокруг мятежной провинции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Оно длилось около шести часов. В нём принимали участие министр национальной обороны Хулуси Акар, руководитель Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу, директор Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава Генштаба страны Яшар Гюлер.

Ситуация, похоже, не оставляет Турции другого выбора, кроме как официально объявить сирийскому правительству войну. Первым на это после трагедии указал пресс-секретарь возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, который заявил, что Анкара теперь считает всех военных официального Дамаска «вражескими целями». Объявление войны турецким парламентом, которое, как ожидается, состоится 28 февраля, не только приведёт к эскалации насилия «на земле», но и даст Анкаре право блокировать проход российских военных кораблей через пролив Босфор — в соответствии с отдельными пунктами Конвенции Монтрё о статусе проливов.

Ситуация уже вызвала реакцию США. Госдеп заявил, что выражает обеспокоенность произошедшим и поддерживает Турцию. Сейчас администрация американского президента, как следует из сообщения, рассматривает варианты того, как наилучшим образом оказать помощь Анкаре. Дипломатическое ведомство призвало «к немедленному прекращению этого отвратительного наступления со стороны режима».