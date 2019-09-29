https://static.news.ru/photo/c7ecc02a-e2dd-11e9-809a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Louai Barakat/Global Look Press

Истребители F-16 ВВС Турции сбили в приграничной с Сирией провинции Килис неопознанный беспилотник. Информацию об этом распространило турецкое Минобороны.

Летательный аппарат, тип и государственная принадлежность которого не были идентифицированы, 28 сентября шесть раз нарушил воздушное пространство Турции в районе операции «Щит Евфрата», а также на западе провинции Килис, передаёт РИА Новости .

Он был сбит двумя вылетевшими с авиабазы Инджирлик истребителями в 13:24 мск.

Обломки дрона упали в районе военной базы Чилдыроба в провинции Килис.

Как писал News.ru, российские военные за последние два года сбили около 120 дронов в Сирии. Боевики пытались с помощью беспилотников атаковать авиабазу Хмеймим.