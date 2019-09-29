Истребители F-16 ВВС Турции сбили в приграничной с Сирией провинции Килис неопознанный беспилотник. Информацию об этом распространило турецкое Минобороны.
Летательный аппарат, тип и государственная принадлежность которого не были идентифицированы, 28 сентября шесть раз нарушил воздушное пространство Турции в районе операции «Щит Евфрата», а также на западе провинции Килис, передаёт
Он был сбит двумя вылетевшими с авиабазы Инджирлик истребителями в 13:24 мск.
Обломки дрона упали в районе военной базы Чилдыроба в провинции Килис.
Как писал News.ru, российские военные за последние два года сбили около 120 дронов в Сирии. Боевики пытались с помощью беспилотников атаковать авиабазу Хмеймим.