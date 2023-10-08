Турция провела воздушную операцию на севере Сирии

Фото: Ammar Safarjalan/Global Look Press

Армия Турции организовала воздушную операцию на севере Сирии, сообщили в пресс-службе турецкого Министерства обороны. Отмечается, что военные действия были направлены против Рабочей партии Курдистана.

В результате рейда уничтожены шесть объектов РПК, в основном нефтяные скважины и нефтехранилища, находящиеся под контролем террористической организации, — говорится в сообщении.

Недавно военный колледж в Хомсе во время церемонии выпуска курсантов атаковали заминированные беспилотники. Выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года. В церемонии участвовал министр обороны страны Али Махмуд Аббас. Погибли по меньшей мере 80 человек, 240 получили ранения. Большинство жертв и пострадавших — родственники сирийских военных, которые были приглашены в училище. В Сирии был объявлен трехдневный траур.

Ранее сообщалось, что 13 сентября израильские ВВС нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии в окрестностях портового города Тартус, в результате чего погибли двое солдат. Еще шесть человек получили ранения.

До этого солдаты Вооруженных сил Сирии отразили атаку террористов на западе Алеппо. Бандформирования попытались атаковать населенный пункт двумя бригадами смертников. Сирийская армия обстреляла подразделения противника из артиллерии. Также были уничтожены объекты террористов, расположенные на юге страны.