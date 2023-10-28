Турция пригрозила Западу войной Эрдоган пригрозил Западу войной «креста с полумесяцем»

Фото: AP/ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время митинга в поддержку Палестины в Стамбуле пригрозил странам Запада войной «креста с полумесяцем». Политик добавил, что народ Ближнего Востока настроен решительно и крепко стоит на ногах. Трансляцию выступления вел телеканал A HABER.

Запад, к вам обращаюсь! Вы хотите разжечь новую войну между крестом и полумесяцем? Если вы прилагаете для этого такие усилия, то знайте — этот народ не умер, он крепко стоит на ногах. Мы преисполнены той же решимости, что и в Ливии, в Карабахе, знайте — мы таковы и на Ближнем Востоке, — высказался президент.

Также в ходе митинга турецкий лидер выразил мнение, что за происходящее в секторе Газа несет ответственность Запад. Кроме того, политик сообщил, что Турция намерена официально объявить Израиль военным преступником перед лицом всего мира и назвал страну «оккупантом». Он добавил, что Израиль является в руках Запада пешкой, которую можно будет принести в жертву. По его словам, мир раскрыл «коварную и грязную тактику» стран Запада.

После слов Эрдогана глава израильского Министерства иностранных дел Эли Коэн сообщил, что страна отзывает своих дипломатических представителей из Турции. По словам министра, решение принято для переоценки отношений с Анкарой.