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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал власти Ирана передать для анализа во Францию чёрные ящики украинского пассажирского самолёта Boeing, по ошибке сбитого иранскими военными 8 января. В авиакатастрофе погибли 176 человек, большинство из которых были канадцами.

Известно, что [чёрные ящики] были существенно повреждены <...> у Ирана нет необходимых технических возможностей и оборудования для проведения в сжатые сроки надлежащей экспертизы, — заявил Трюдо на пресс-конференции 17 января....