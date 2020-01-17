Турция тренирует отряды сирийских боевиков, чтобы перебрасывать в Ливию для поддержки правительства народного согласия (ПНС) — созданного ООН объединения, которое противостоит в гражданской войне силам генерала Халифа Хафтара.
Турция уже подготовила четыре сирийских отряда, каждый из которых состоит из 35 человек. Тренировки проходили со специализацией по боевым действиям в городских условиях. <...> В Триполи уже находится сирийский отряд с таким же составом, — сообщает телеканал Al Arabiya.
Первые кадровые турецкие военные 16 января прибыли в Ливию — переброску спецназа санкционировал президент Реджеп Эрдоган. Турки открыто поддержали ПНС, военные республики займутся обучением ливийских солдат и разведкой.
Генерала Хафтара — бывшего соратника диктатора Муаммара Каддафи — поддерживает Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Россия.
Эрдоган, как писал NEWS.ru, предостерёг страны Европы от поддержки Хафтара. По мнению турецкого президента, оставить Ливию во власти генерала было бы ошибкой исторического масштаба.