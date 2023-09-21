Турция поздравила Азербайджан с завершением операции в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с успешным завершением антитеррористической операции в Карабахе, говорится в пресс-релизе Минобороны Азербайджана. Гюлер выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и пожелал всем раненым скорейшего восстановления.

Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном, — говорится в сообщении.

Азербайджан начал операцию для восстановления конституционного строя в Карабахе 19 сентября. В Баку заявили, что единственным способом урегулировать ситуацию является вывод армянских войск с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев военная операция была завершена, достигнуто соглашение о прекращении огня.

Позднее Алиев обратился к народу и заявил, что Азербайджану удалось решить все поставленные задачи всего лишь за день. По его словам, он лично отдал приказ о том, чтобы военные не наносили удары по мирным объектам в Карабахе.

Ранее правоохранительные органы Азербайджана сообщили, что четверо сотрудников МВД страны подорвались на мине в селе Тагаверди Ходжавендского района в Карабахе. Уточняется, что мину в зоне дислокации миротворцев подложили армянские военные.