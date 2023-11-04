Турция отзовет посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций

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Турция отзывает посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа, передает РИА Новости со ссылкой на МИД республики. В частности будет решаться вопрос о бесперебойной поставке гуманитарной помощи к территории, на которой разворачивается военный конфликт.

Принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций в свете разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной катастрофы, вызванной продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам и его отказом на призывы к прекращению огня и обеспечению бесперебойных постоянных поставок гуманитарной помощи, — сообщили в дипведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге в Стамбуле в поддержку Газы и палестинского народа, назвав Израиль оккупантом. Он напомнил, что в ходе голосования Генассамблеи ООН большинство стран мира призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

4 ноября стало известно, что турецкие правозащитники, которые участвуют в акции по поддержке Палестины в ее конфликте с Израилем, выдвинулись к базе ВВС Соединенных Штатов «Инджирлик» на юге страны. Колонна из 250 автомобилей прибудет туда 5 ноября. Участники манифестации скандируют лозунги с осуждением агрессии армии Израиля против сектора Газа.