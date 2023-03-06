Турция отложила встречу по газовому хабу Турция отложила встречу по газовому хабу на неопределенный срок

Фото: Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

Встреча стран — потребителей и поставщиков газа по поводу строительства газового хаба в Турции, намеченная на 22 марта, снова не состоится, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минэнерго Турции. Встреча перенесена на неопределенный срок.

22 марта никакого форума не будет, новая дата не определена, — сказал собеседник агентства.

Ранее аналитик «Выгон Консалтинг» Евгения Попова заявила, что через строящийся хаб в Турции газ смогут поставлять Россия, Азербайджан и Иран. Также воспользоваться его услугами смогут главные экспортеры газа в мире, такие как США, Алжир, Катар и другие, добавила она. При этом аналитик считает, что поставки российского газа вряд ли будут увеличены, поскольку для этого необходимо расширить Трансбалканский газопровод в страны Восточной Европы и построить интерконнекторы внутри Европы.

В свою очередь член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан рассказал, что для строительства газового хаба потребуются финансовые вложения из России. Он добавил, что у Турции после землетрясения «изменились приоритеты», поэтому, по его словам, переговоры по реализации проекта были приостановлены, несмотря на его выгоду для страны.