Турция открыла для посещения первый в мире авианосец для ударных дронов

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец TCG Anadolu

В Турции открыли для посещения первый в мире авианосец для дислокации ударных беспилотников TCG Anadolu, сообщает издание TRT Haber. В первый день флагман ВМС страны в стамбульском порту Сарайбурну посетили 8,72 тысячи человек, которые выстраивались в очередь с самого утра.

Эта работа является результатом слияния государства и нации. Пока мы вместе, мы можем многого добиться, — сообщил житель Коньи Нусрет Гюр.

Еще один житель Турции Фарук Тунчер обратил внимание, что это первый подобный корабль в своем роде. Мужчина выразил надежду, что серия таких авианосцев будет продолжена.

Церемония ввода TCG Anadolu в строй военно-морского флота Турции состоялась 10 апреля. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал корабль предметом национальной гордости.

Благодаря кораблю TCG Anadolu Турция войдет в число мировых лидеров в сфере технологий, систем и решений, меняющих ситуацию на местах, — заявил Эрдоган.

Авианосец длиной 231 метр и шириной 32 метра рассчитан на перевозку 94 единиц техники, в том числе танков, БТР и катеров. На палубе корабля могут размещаться до 11 ударных БПЛА и 10 вертолетов, в ангаре предусмотрены места для еще 30 дронов и 19 вертолетов. Строительство авианосца стартовало в 2014 году, 1 июля 2020 года он прошел испытания. Общая грузоподъемность судна составляет более 27 тысяч тонн. Корабль оснащен современными радарами и датчиками, его экипаж насчитывает 1400 человек.

На 14 мая в Турции запланированы очередные президентские выборы. Основным соперником Эрдогана на них станет кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.