Турция отказалась пропускать минные тральщики, подаренные Британией ВСУ Администрация Эрдогана: минные тральщики Украины не допустят в проливы Турции

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция сообщила союзникам, что не пропустит в свои проливы в Черном море минные тральщики, которые Великобритания подарила Вооруженным силам Украины, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Отмечается, что республика с 1936 года строго следует положениям Конвенции Монтре, а также сохраняет бескомпромиссность и принципиальную позицию на протяжении всего конфликта.

Утверждение некоторых СМИ о том, что «миноискателям, подаренным Украине Великобританией, было разрешено пройти через турецкие проливы в Черное море», не соответствует действительности. Турция <...> закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины) в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтре о проливах, — говорится в заявлении.

Ранее Эрдоган сообщил, что новый турецкий ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ANKA-3 совершил первый полет. Отмечается, что дрон создан по схеме «летающее крыло» с использованием стелс-технологий, что делает его малозаметным для радиолокационных станций.

До этого турецкий лидер заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ничем не отличается от лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. По его словам, боевые действия Израиля в секторе Газа сопоставимы с деяниями нацистов.