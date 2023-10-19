Турция объявила трехдневный траур по жертвам обстрела больницы в Газе

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции объявлен трехдневный траур по жертвам ракетного обстрела больницы в Газе, который унес жизни сотен людей, сообщил в Twitter (X) президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что в период с 19 по 21 октября на территории Турции и зарубежных представительств страны будут приспущены государственные флаги.

Мы в Турции сердцем чувствуем всю ту огромную боль, которую испытывают наши палестинские братья. Поэтому в нашей стране был объявлен национальный траур на три дня из уважения к тысячам наших мучеников, большинство из которых были детьми и ни в чем не повинными мирными жителями, — написал Эрдоган.

В результате удара 17 октября по баптистской больнице «Аль-Ахли» погибли несколько сотен человек, большинством жертв оказались женщины и дети. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ответственность за взрыв лежит на движении «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а палестинская группировка ХАМАС и сам «Исламский джихад», в свою очередь, обвиняют военных Израиля. После инцидента по арабским странам прокатилась волна протестов, а президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим.