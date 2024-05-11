Турция обвинила Израиль в пренебрежении к международному праву Политик Челик: постпред Израиля при ООН Эрдан пренебрегает международным правом

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан продемонстрировал, что наплевательски относится к международному праву, заявил в Twitter (Х) официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. Так он отреагировал на уничтожение Эрданом Устава ООН в шредере.

В свою очередь тот факт, что постпред Израиля уничтожил Устав ООН с помощью измельчителя бумаги после резолюции по Палестине, еще раз продемонстрировал, что Израиль не признает международное право, — сказал политик.

Вместе с тем Челик поприветствовал тот факт, что подавляющее большинство голосов в Генеральной Ассамблее ООН поддержало идею предоставить Палестине, имеющей статус наблюдателя, дополнительные права. Также политик отметил важность того, что Совбез ООО рассмотрит вопрос о членстве Палестины.

Постпред Израиля демонстративно уничтожил Устав ООН на заседании 10 мая. Таким образом он выразил протест против обсуждения принятия Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.

Ранее в Госдепе допустили, что Израиль мог нарушить международные обязательства по защите мирного населения. Речь идет о неправильном использовании Тель-Авивом оружия американского производства.

В частности, Израиль мог проигнорировать практики смягчения ущерба гражданскому населению. Однако в отчете не было обнародовано достаточно конкретных выводов для наказания еврейского государства.