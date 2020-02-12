Минобороны Турции сообщило о «нейтрализации» ещё 55 сирийских военных в Идлибе.
Как писал NEWS.ru, это не первое подобное заявление турецкой стороны после того, как 3 февраля в результате обстрела со стороны Сирии погибли восемь военных и граждан Турции. Так, 10 февраля были нанесены удары по 115 объектам армии САР, в результате которых был убит 101 сирийский солдат, подбито три танка и один вертолёт и уничтожены две артиллерийские позиции. 11-го в результате очередной атаки погиб ещё 51 военнослужащий.
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