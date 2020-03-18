https://static.news.ru/photo/0fce2e9c-6939-11ea-a4c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением. Он отметил, что в стране не намерены вводить налог на проживание в гостиницах из-за коронавируса.

Мы не будем вводить до ноября налог на проживание, — заявил Эрдоган.

Также турецкий лидер добавил, что в стране появится отсрочка на шесть месяцев для выплат с доходов, которые связаны с арендой гостиниц.

NEWS.ru передавал ранее, что в Турции отложили начало курортного сезона из-за пандемии. Предполагалось, что он откроется в марте.