Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением. Он отметил, что в стране не намерены вводить налог на проживание в гостиницах из-за коронавируса.
Мы не будем вводить до ноября налог на проживание, — заявил Эрдоган.
Также турецкий лидер добавил, что в стране появится отсрочка на шесть месяцев для выплат с доходов, которые связаны с арендой гостиниц.
NEWS.ru передавал ранее, что в Турции отложили начало курортного сезона из-за пандемии. Предполагалось, что он откроется в марте.
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