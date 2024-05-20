Турция направила технику для поиска вертолета президента Ирана МО Турции: Ирану передали вертолет с системой ночного видения для поисков Раиси

Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Турецкие власти направили Ирану вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА для помощи в поисках потерпевшего аварию борта иранского президента Ибрахима Раиси, сообщило в соцсети Twitter (X) Минобороны Турции. По данным ведомства, технику передали по запросу исламской республики.

На основании поступившего запроса от МИД Ирана мы направили БПЛА Akıncı и вертолет Cougar с системой ночного видения для участия в поисково-спасательной операции после крушения вертолета с президентом Ирана, — говорится в сообщении.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара следит за ЧП с вертолетом президента Ибрахима Раиси. Власти находятся в тесном контакте и координации с иранскими властями и готовы оказать любую необходимую поддержку, обратил внимание он. При этом политик выразил надежду, что в самом скором времени будет возможно получить хорошие новости от господина президента.

Вертолет Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия направились спасатели, однако поиски осложнились туманом и рельефной местностью. Всего в составе президентского кортежа было три борта.