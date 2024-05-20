Турция направила 32 альпиниста на поиски вертолета иранского президента Турция направила в Иран 32 альпиниста на помощь в поисках Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси

Турция по просьбе МИД Ирана направила в исламскую республику группу из 32 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета иранского президента Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны, сообщила пресс-служба правительственного управления по чрезвычайным ситуациям Турции. Уточняется, что еще один альпинистский поисково-спасательный отряд из 15 человек из Анкары, Диярбакыра и Коньи находится в готовности также выехать на место.

Иран по линии МИД запросил у нашей страны поисково-спасательный вертолет, оборудованный системой ночного видения. 32 наших альпиниста из числа спасателей и шесть транспортных средств из наших провинциальных управлений в Ване и Эрзуруме отправились в регион, — отметили представители управления.

Ранее мусульмане иранского города Мешхед собрались в мечети для совершения молитвы о здравии Ибрахима Раиси. Также призывы к гражданам Ирана с просьбой молиться за здоровье президента были опубликованы на его страницах в социальных сетях. Помимо Мешхеда, молитвы прозвучали в мечети Джамкаран, имеющей важное значение для мусульман-шиитов.

До этого глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди информировала, что минимум четыре группы спасателей уже приблизились к возможному месту жесткой посадки вертолета с президентом Ирана. Кроме того, поиски ведут 46 оперативных групп, включая специально обученных собак.