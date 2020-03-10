https://static.news.ru/photo/17568fc8-62f0-11ea-bdee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция проводит перегруппировку террористов во время перемирия в сирийской провинции Идлиб. По предварительным данным, Анкара готовит контрнаступление на позиции Дамаска.

Нарушая режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, сирийская вооружённая оппозиция продолжила вести обстрел правительственных сил. Протурецкие формирования обстреляли из миномётов позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе города Кафр Батых, — пишет «Независимая газета».

Военная операция в сирийском Идлибе была инициирована Россией, а не Дамаском. Такое мнение высказал посол США в Турции Дэвид Саттерфилд. Он объяснил, что это было тщательно спланированным решением РФ.

Столкновения в регионе утихли после 5 марта 2020 года, когда турецкий президент Реджеп Эрдоган и глава РФ Владимир Путин объявили о прекращении огня. Кремль поддерживает Дамаск, и турецкое наступление прервалось благодаря в том числе вводу военной полиции РФ в стратегически важный город Серакиб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Эрдоган заявил: страна ждёт поддержки от союзников по НАТО для разрешения конфликта в мятежной сирийской провинции Идлиб. В конце февраля Анкара оказалась в шаге от войны с правительственной армией Сирии.