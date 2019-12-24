https://static.news.ru/photo/5b41e134-266d-11ea-8cde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Парламент Турции занялся разработкой законопроекта для отправки военных в Ливию.

Нам может понадобиться законопроект, который позволит нам направить военных в Ливию. Парламент работает над этим, — цитирует ТАСС представителей президента страны.

Сообщается, что инициатива связана с обращением ПНС Ливии к Анкаре за военной помощью. Командование противников ПНС неоднократно выступало с заявлениями о готовности противостоять любым действиям со стороны иностранцев. Лидеры ЛНА угрожали топить суда, а также сбивать транспортные самолеты с военной помощью из Турции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ливийские боевики способствуют развитию турецкого ВПК. Они идеально подходят для сбыта оружия из Турции.