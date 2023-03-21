Турция частично возобновила транзит санкционных товаров в Россию

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию с рядом ограничений, пишет «Коммерсант» со ссылкой на логистов. С 17 марта турецкие партнеры сообщили о восстановлении работы системы оформления транзита, рассказала глава таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.

Хотя некоторые турки продолжают спекулировать на этой теме, говоря, что все сложно и очень индивидуально, соответственно, цена выше. На наши грузы мы оформили реэкспорт в пятницу, — сказала она.

О том, что турецкие таможенные службы прекратили транзит санкционных товаров в РФ, заявили ранее руководители крупнейших российских компаний в сфере логистики. Так, по словам гендиректора компании «Оптималог» Георгия Властопуло, таможня Турции блокирует отправление всех товаров нетурецкого происхождения. Причины таможенники назвать не смогли.

Bloomberg сообщил, что Турция перестала переправлять санкционные товары в Россию из недружественных ей стран под давлением Запада. По словам исполнительного директора стамбульской таможенной брокерской компании Subasi Мустафы Бояджиоглу, позиция турецких властей связана с расширением санкций против российских компаний. Он подчеркнул, что официально о запрете на параллельный импорт Россию никто не информировал, отчего и возникла путаница.