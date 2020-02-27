https://static.news.ru/photo/e4528de4-59b6-11ea-a8a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Позиции войск президента Сирии Башара Асада в провинции Идлиб подверглись ударам турецкой армии с земли и воздуха. Так Анкара ответила на налёт сирийской авиации, который унёс жизни более 20 турецких солдат.

Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он уточнил, что ответ будет «многократным», сообщает РИА Новости.

Наша деятельность в Сирии продолжится, пока мы не переломаем руки тех, кто тянется к нашему флагу, — отметил Алтун.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сирийская авиация нанесла авиаудар по расположению войск Турции в провинции Идлиб. Об этом рассказал Рахми Доган, губернатор соседней турецкой провинции Хатай. По его словам, при атаке с воздуха погибли 22 военных Турции. Ещё несколько человек получили ранения, они доставлены на родину.