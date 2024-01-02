TRT: Израиль нанимает граждан Турции для шпионажа против палестинцев

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Сотрудники израильской разведки нанимают граждан Турции для ведения шпионской деятельности против палестинцев, сообщает телеканал TRT со ссылкой на данные рейда против иностранных агентов. Согласно опубликованных документам, ранее в Турции уже были задержаны 33 человека, которых подозревают в шпионаже в пользу Израиля.

По информации канала, сотрудники спецслужб размещают вакансии в социальных сетях. Они намеренно избегают детального описания профессии и предлагают откликнувшимся выполнить тестовые задания. Общение происходит только в письменной форме, а оплату за проделанную работу передают курьеры.

В список заданий, по информации журналистов, входят сбор информации, съемка фото и видео. Иногда завербованных агентов просят создать сайт, взломать камеры наблюдения или создать базу данных иностранных граждан в Турции. С наиболее перспективными кандидатами проходят личные встречи.

О задержании подозреваемых в шпионаже стало известно 2 января. У них обнаружили порядка €143 тысяч и $23 тысяч, огнестрельное оружие без лицензии и цифровые материалы, доказывающие противоправную деятельность. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил эту информацию.