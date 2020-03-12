https://static.news.ru/photo/c627b620-646d-11ea-89df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трое военнослужащих погибли и ещё 12 пострадали в результате ракетного обстрела базы коалиции, возглавляемой США, в Ираке. Об этом рассказал официальный представитель Объединённого командования ВС страны Тахсин аль-Хафаджи.

Инцидент произошёл на базе Таджи, расположенной к северу от Багдада. В числе пострадавших есть иракские военные.

Обстрел производился из установки, которая находилась в грузовике на удалении в несколько километров. По базе было выпущено более 15 небольших ракет класса «Катюша».

Аль-Хафаджи заявил, что расследование по факту обстрела ведётся на самом высоком уровне. В случае необходимости иракские специалисты обратятся за помощью к представителям международной коалиции, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Ирак возобновил операции против боевиков террористической группировки «Исламское Государство» (запрещена в России).