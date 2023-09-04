Трое россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Трое граждан России пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Аланья, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье. В настоящее время они находятся в больнице под присмотром врачей.

По информации правоохранительных органов города Аланьи, 3 сентября 2023 года около 16:00 в районе города Аланьи произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, пострадали трое российских граждан, — говорится в заявлении.

Генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с местными властями, администрацией медучреждений, страховщиками и представителями туроператоров. Дипмиссия выясняет состояние пострадавших и другие обстоятельства инцидента.

Ранее в провинции Караман на юге Турции туристический автобус попал в ДТП, 26 человек пострадали. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, после чего автобус вылетел с дороги и перевернулся.

До этого стало известно, что 12 человек погибли, 19 пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Йозгат в центре страны. Автобус следовал из Сиваса в Стамбул ночью 20 августа. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением, после чего автобус выехал на встречную полосу и упал с 20-метровой высоты.