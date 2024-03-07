Трое моряков погибли после атаки хуситов в Аденском заливе CENTCOM: три моряка погибли при ударе хуситов по сухогрузу в Аденском заливе

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Ракетный удар правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов) по сухогрузу в Аденском заливе привел к гибели троих моряков, информирует пресс-служба Центрального командования США (CENTCOM) в Twitter (X). Еще четыре члена экипажа получили ранения, уточнили в ведомстве.

Ракета попала в судно, и международная команда сообщила о трех жертвах и не менее четырех пострадавших, три из которых находятся в критическом состоянии, — говорится в сообщении

Сухогруз True Confidence под флагом Барбадоса, принадлежащий Либерии, получил значительные повреждения. Инцидент произошел 6 марта примерно в 11:30 по местному времени. Экипаж корабля покинул судно после проведенной атаки.

Ранее CENTCOM передавал, что военнослужащие армии США перехватили две противокорабельные крылатые ракеты движения «Ансар Алла» в Красном море. Снаряды сбили в целях самообороны, поскольку они представляли прямую угрозу коммерческим судам и кораблям американских ВМС в регионе, уточнили в ведомстве.

В феврале йеменское движение заявило о ракетном ударе по танкеру Torm Thor в Аденском заливе. Представитель хуситов Яхья Сариа добавил, что нападение было осуществлено с помощью беспилотника. Ракету, выпущенную по кораблю с территории Йемена, уничтожил эсминец USS Mason, подтвердили в Пентагоне.