Трое членов «Хезболлы» погибли во время израильских атак на юге Ливана

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трое участников вооруженных формирований ливанской шиитской группировки «Хезболла» погибли в ходе атаки ВВС Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении военно-информационной службы группировки. Это произошло в пограничных районах на юге страны.

Исламское сопротивление сообщает о гибели трех своих бойцов, сражавшихся с израильским врагом на юге Ливана ради поддержки палестинских братьев в секторе Газа, — говорится в тексте сообщения.

По данным новостного портала Al Nashra, израильские истребители нанесли ряд ударов по огневым точкам шиитов в окрестностях поселка Кфар-Килла, откуда велся обстрел территории Израиля. До этого группировка «Хезболла» за сутки провела две операции, в ходе которых ее участники атаковали казарму ЦАХАЛ в приграничном поселении Яра и укрепленный район в Хадаб-эль-Бустане. В каждой из атак группировка использовала управляемые противотанковые ракеты.

Вечером 1 января пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что пятеро бойцов израильской армии были ранены в результате ракетного обстрела со стороны Ливана. Снаряды были запущены в направлении района Адамит на севере еврейского государства. Пострадавшие были направлены в госпиталь.