Три взрывных устройства приведены в действие вблизи израильской армии

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Армия обороны Израиля

Три взрывных устройства за час приведены в действие вблизи мест расположения израильской армии, сообщает ЦАХАЛ. Как отмечается, это случилось в нарушение соглашения об оперативной паузе.

За последний час три взрывных устройства были взорваны рядом с войсками ЦАХАЛ в двух разных местах на севере сектора Газа, что нарушило рамки оперативной паузы, — говорится в сообщении.

Также, по данным израильской стороны, палестинская группировка ХАМАС открыла огонь по военнослужащим ЦАХАЛ. Несколько солдат получили легкие ранения. В обоих инцидентах, отмечается в сообщении, израильские войска находились на позициях в рамках оперативной паузы.

Ранее телеканал Al Arabiya уличил ЦАХАЛ в нарушении перемирия. По его данным, танки Армии обороны Израиля обстреляли южные районы сектора Газа. Это стало первым нарушением действующего в регионе перемирия. Отмечается, что израильская бронетехника вела огонь восточнее городов Рафах и Хан-Юнис.

Между тем с 7 октября в секторе Газа погибло более 15 тысяч человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Среди жертв числятся порядка 6150 детей и 4000 женщин. По данным канала Al Jazeera, жертвами ударов ЦАХАЛ по Газе стали в том числе 207 медработников, 26 представителей местной гражданской обороны и 70 журналистов. Также известно, что около 7000 человек числятся пропавшими без вести, среди них — 4700 детей.