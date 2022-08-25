Трое военных получили ранения при обстрелах баз США в Сирии CENTCOM: трое военных США получили ранения при обстреле американских военных баз в Сирии

Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что в результате ракетных обстрелов баз Green Village и Conoco на северо-востоке Сирии пострадали трое американских военных. Один из них получил легкие травмы.

Атаки на базы начались около 19:20 по местному времени (совпадает с московским) 23 августа. В CENTCOM считают, что как минимум за одной из атак стояли «поддерживаемые Ираном боевики».

В нашем распоряжении есть несколько средств, позволяющих сдерживать угрозы по всему региону. Мы полностью уверены в нашей способности защитить свои силы и партнеров по коалиции от подобных атак, — подчеркнул глава CENTCOM генерал Майкл Курилла.

На обстрел американцы ответили ударом с боевых вертолетов, уничтожив часть боевиков.

США не ищут конфликта с Ираном, но мы продолжим принимать меры, которые необходимы для защиты наших людей, — уточнили в командовании.

Ранее стало известно, что 24 августа вооруженные силы США нанесли авиаудары в сирийском Дейр-эз-Зоре по инфраструктурным объектам, которые используются группировками, связанными с Корпусом стражей Исламской революции. Распоряжение об атаках было отдано президентом США Джо Байденом.