Три тысячи лет тюрьмы грозит исполнительнице теракта в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra/AP/TASS

Стамбул, на месте теракта на улице Истикляль

Генеральная прокуратура Турции попросила суд приговорить исполнительницу теракта на улице Истикляль в Стамбуле к тюремному сроку длительностью до трех тысяч лет, сообщили в агентстве Demiroren News Agency. Первые слушания по делу должны состояться 9-11 мая.

В обвинительном заключении [сказано, что] подозреваемую, заложившую бомбу, Ахлам Албашир [следует] приговорить к семикратному пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами и от 1949 лет 6 месяцев до 3099 лет тюрьмы, — говорится в сообщении.

В середине ноября 2022 года на оживленной, туристической улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 81 человек пострадал, в том числе трое граждан России.

В МВД Турции заявили, что теракт совершила гражданка Сирии. Силовики выяснили, что она прибыла из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Подозреваемую задержали. Девушка дала признательные показания. В РПК причастность к взрыву отвергли.