Три человека пострадали в ДТП с участием 26 автомобилей в Анкаре

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Массовая авария произошла в Анкаре, в результате столкновения 26 автомобилей пострадали три человека, передает агентство Demıroren. По его данным, ДТП произошло на скользкой из-за дождя дороге в районе моста Аккепрю.

На скользкой из-за дождя дороге в Анкаре произошло ДТП с участием 26 автомобилей. Авария произошла в вечерние часы в районе Аккепрю на бульваре Мевлана. <...> В результате цепной аварии три человека получили легкие травмы, а транспортным средствам был нанесен материальный ущерб, — говорится в сообщении.

Как пишет агентство, из-за аварии движение было затрудненно, поврежденные машины увезли на эвакуаторе. Отмечается, что после дорожно-транспортного происшествия на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и медицинские бригады.

Ранее ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Новорижском шоссе в Москве. На месте происшествия работали сотрудники полиции и эвакуаторы. На кадрах, снятых на месте ДТП, видно, что многие автомобили получили значительные повреждения. По мнению одной из участниц массового ДТП, причиной происшествия мог стать лед на дороге.

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло на проспекте Мира в столице. Там сначала столкнулись два автомобиля, затем на этом же месте еще шесть. По данным столичного главка МВД, в первой аварии пострадал один человек.