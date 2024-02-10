Три человека погибли при ударе израильского БПЛА по машине в Ливане РИА Новости: три человека погибли в Ливане при ударе израильского БПЛА

Три человека погибли в результате удара израильского дрона по автомобилю в районе Джадра в Ливане, сообщил РИА Новости местный источник. По его данным, целью БПЛА был высокопоставленный палестинский деятель, находившийся внутри машины, он получил ранения, но выжил.

По информации собеседника агентства, погибли ливанец, находившийся рядом с авто, и двое сирийцев, которые проезжали мимо на мотоцикле. 10 февраля телеканал Al Mayadeen сообщил, что два человека скончались от удара израильского дрона. Телеканал также пишет, что целью был палестинский деятель, которому удалось выжить.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил о ракетной атаке на военную базу США в Сирии. Объект располагается в восточной провинции Дейр-эз-Зор у газового месторождения Конико. В ответ на это США нанесли «удары возмездия» по Сирии.

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США предпримут дополнительные действия, чтобы добиться прекращения нападений на свои силы в регионе Ближнего Востока. Он также указал, что Белый дом заблаговременно оповестил руководство Ирака о планах по нанесению авиаударов по объектам, связанным с КСИР.