Тревожное Эгейское море: Вашингтон наказывает Анкару руками Афин Что стоит за новым обострением отношений между Грецией и Турцией

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30 августа Турция отмечает 100-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре, которая, как считается, ознаменовала успех национально-освободительной борьбы с греками. Но кто бы мог подумать тогда, что странам не хватит целого века, чтобы найти компромисс и помириться после второй греко-турецкой войны, той самой, про которую писал Хемингуэй в «Снегах Килиманджаро»: «Ему пришлось увидеть такое, чего он даже и в мыслях себе не мог представить; а потом он видел и гораздо худшее».

Страсти между Анкарой и Афинами сильно накалились за последний месяц. Недавно стало известно, что в Греции откроется новая база НАТО. В Анкаре, где действия греческих властей посчитали нарушением «принципов союзничества», призвали дать симметричный ответ и разместить российские ЗРК С-400 в Западной Анатолии. Ситуацию также обострило «несправедливое», по словам турецкой прессы, отношение НАТО, которая в открытую поддерживает Афины и выставляет счета Анкаре за сотрудничество с Москвой. Впрочем, если в турецких СМИ лишь допускают возможность новой войны в Эгейском море, то греческие с уверенностью пишут, что война неизбежна. Кто разжигает огонь конфликта между двумя странами и удастся ли им найти компромисс, разбирался NEWS.ru.

Спорное Эгейское море

Разногласия между Турцией и Грецией связаны с тем, что они не могут поделить острова в Эгейском море. Анкара обеспокоена, что Афины продолжают вооружать эти территории вопреки международным соглашениям, создавая тем самым угрозу внутренней безопасности Турции. Так, согласно Лозаннскому договору 1923 года и Парижскому мирному соглашению 1947 года, территории островов Лемнос, Самофракия и множества других в восточной части Эгейского моря были переданы Греции с условием разоружения для «сохранения мира». Таким образом, исключалась любая возможность введения на эти территории каких-либо войск. А нарушение демилитаризованного статуса, согласно договорам, дает Турции право поднять вопрос о суверенитете над островами в восточной части Эгейского моря, которых насчитывается порядка 18, не считая небольших необитаемых кусочков суши. Греция с таким положением дел в принципе не согласна. Афины считают своим суверенным правом размещать на островах свои гарнизоны для защиты от враждебных действий с турецкой стороны.

Фото: shutterstock Эгейское море

На прошлой неделе турецкие СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщили, что истребители F-16 во время выполнения разведывательной миссии подверглись «захвату цели» со стороны греческих ЗРК С-300, которые дислоцированы на острове Крит с 1999 года. Хотя Военно-воздушные силы Турции вернулись на базу в целости и сохранности, подобные действия греческих военных назвали в Анкаре «враждебными» и «несовместимыми с базовыми принципами союзников по НАТО».

Греция опровергла обвинения турецкой стороны о том, что греческие зенитно-ракетные комплексы С-300 нацелились на турецкие истребители F-16, пишет издание Greek Reporter.

Греческая ракетная система С-300 никогда не блокировала турецкие истребители F-16, — сообщили государственное телевидение ERT со ссылкой на источники. — Перехваты осуществляются нашими военными самолетами в соответствии с международными правилами, — говорится в сообщении.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что новости о данном инциденте стали лишь элементом информационной кампании турецких властей, которые решили обратить внимание на предвзятое отношение США к Турции. Турецкие журналисты отмечают, что Греция, как и Турция, пользуется российским вооружением, но не только не подвергается санкциям со стороны Вашингтона, но и абсолютно безнаказанно использует зенитные комплексы против союзников по НАТО. Анкара же обращается к своему арсеналу с российским вооружением только для обеспечения безопасности. Но именно она из-за этого лишается оборонного бизнеса с США. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, комментируя инцидент в районе Крита, говорил, что покупка зенитного российского ракетного комплекса С-400 в 2019 году была лишь вынужденной мерой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитная ракетная система С-400

Для Турции, имеющей вторую по численности армию в НАТО, Греция не представляет серьезной опасности. Если на море силы двух стран почти равны (Турция значительно превосходит Элладу только в численности десантных кораблей), то на суше и в воздухе турецкая армия имеет преимущество почти в 3,5 раза. Однако Афины это не страшит.

В июне местные СМИ писали о том, что Греция привела армию в состояние повышенной готовности и начала рыть противотанковые окопы на берегу приграничной реки Марица, разделяющей Грецию и Турцию на материке, из-за «угроз со стороны Турции». Отмечалось, что проект создания таких рвов был согласован еще в 2010 году, однако из-за нарастающей напряженности работы были ускорены и по планам завершатся уже в течение нескольких месяцев. На прошлой неделе появилась информация, что греческое правительство расширит пограничную стену с Турцией, расположенную в регионе Эврос, для того чтобы предотвратить проникновение нелегальных мигрантов в страну. Прикрываясь миграционной проблемой Афины, по всей видимости, пытаются обезопасить свои границы каменным сооружением.

Мы не собираемся снова становиться въездными воротами для сотен тысяч людей, которые пытаются пройти через Грецию, чтобы попасть в другие страны Евросоюза. Существует большая моральная дилемма. Вы не можете позволить контрабандным сетям выбирать, кто приедет в Европу, — отметил министр миграции Греции Нотис Митаракис.

Но настоящую угрозу для Анкары представляют стоящие за Афинами США. В Греции неподалеку от турецкой границы скоро откроется новая база НАТО — через несколько недель военные силы союзников прибудут в лагерь Джаннули в Александруполисе. При этом тамошний порт уже плавно переходит под управление американцев, и через него американская сторона перебрасывает технику. В этом нет ничего страшного для Турции — члена НАТО. Но в Анкаре допускают, что некоторая часть поставленного Вашингтоном вооружения может быть использована греками в грядущем конфликте.

Вероятно, именно поддержка Вашингтона вдохновляет Афины идти на решительные меры. В прошлом месяце палата представителей США ограничила продажу F-16 Турции из-за «вероятного нарушения воздушного пространства Греции» и заявила, что Турция сможет купить американские истребители только в том случае, если не будет нарушений воздушного пространства Греции.

Турецкий журналист Мурат Йеткин в своем блоге выразил уверенность в том, что таких обещаний Анкара дать не сможет, потому что это является «нарушением» ее суверенных прав, соблюдение которых для Анкары — дело принципа.

Это означает не только требование к Турции отказаться от претензий на воздушное пространство через Конгресс США, чего Греция не могла добиться десятилетиями, в обмен на самолеты F-16. Это также говорит о том, что от Турции требуют отказаться от своих суверенных прав. Этого не произойдет. Не только президент Эрдоган, но и любой другой турецкий политик не согласился бы на такое обещание, — пишет Йеткин.

Журналист подчеркнул, что подобный сценарий точно навредит отношениям Анкары и Вашингтона. Более того, он не будет способствовать укреплению НАТО против России, но зато пойдет на пользу дальнейшему развитию оборонной промышленности Турции и ее отношениям с Москвой.

Турецкая делегация отправилась в Вашингтон для обсуждения вопросов возобновления поставок F-16. При этом журнал Politico со ссылкой на американского чиновника писал, что если Турция вступит в тесное экономическое сотрудничество с Россией, то Анкару ждут соответствующие последствия.

Фото: Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press Истребитель F-16

Быть ли войне?

По всей видимости, Запад решил оперативно продемонстрировать, о каких именно последствиях идет речь. Нынешнее обострение вызвано желанием США припугнуть Турцию за ее непослушание и независимую политику, отметил в беседе с NEWS.ru востоковед Амур Гаджиев. Но, по его словам, особо надавить на Анкару не получится из-за объективных препятствий — остро стоят вопросы с беженцами и вступлением Финляндии и Швеции в НАТО (Анкара на настоящий момент блокирует вход этих стран в Альянс из-за поддержки последними курдских формирований). Кроме того, по словам эксперта, важно помнить о значимой роли Турции в Альянсе.

Нынешнее обострение возникло в связи с накачкой греческих островов оружием, что справедливо вызывает недовольство Анкары. В то же время Турция сейчас отходит от своей традиционной роли союзника США и придерживается многовекторности, что вызывает возмущение прежде всего в Вашингтоне. США пытаются показать Турции, что не одна она обладает важным стратегическим местоположением, и в случае дальнейшего обострения ситуации ее место может занять другой член Альянса — Греция, — заявил Гаджиев. — Насколько эта попытка может быть успешной — пока непонятно. Но в настоящий момент действия США направлены в первую очередь на то, чтобы переориентировать турецкий новый внешнеполитический курс на прежний.

При этом Гаджиев считает, что Турция сейчас шагает в ногу со временем. По его словам, в настоящее время Анкара позиционирует себя в качестве региональной державы, страны с глобальными амбициями, посредника в урегулировании глобальных продовольственных вопросов, одного из ведущих транспортно-логистических и энергетических хабов мира и лидера тюркского и исламского миров.

Анкара понимает, что новая роль требует жестких шагов в отношении Запада и отказа от прежней роли. Несмотря на давление со стороны Запада по вопросам закупки С-400, взаимодействия с Россией и введения санкций, Анкара продолжает последовательно отстаивать свою роль и новую позицию в меняющемся мире, — отметил Гаджиев.

Впрочем, первого выстрела со стороны Греции ожидать не стоит, уверен эксперт. Война в семействе НАТО может серьезно подорвать имидж организации и в целом ее дееспособность. Поэтому греческие СМИ обвиняют Турцию в провокациях, чтобы как-то аргументировать нынешнюю милитаризацию греческих островов. Вашингтон таким образом пытается предостеречь Анкару от дальнейшего сотрудничества с Москвой.