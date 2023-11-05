Тревога прозвучала в центре Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В центральной части Израиля раздался сигнал воздушной тревоги, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Последний раз сирена включалась три дня назад.

В центре Израиля прозвучали сирены, — предупредили граждан.

В Cети также появилось видео из Тель-Авива, где сработала сирена. На заднем плане слышны взрывы, а также видны всполохи от снарядов. При этом военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по городу.

Тем временем 36-я дивизия армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла вглубь сектора Газа. Израильские военные расположились вдоль побережья. Также в пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ поразила более 1600 объектов, принадлежащих ХАМАС.

Ранее сообщалось, что военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа обойдется, по самым оптимистичным оценкам, в 200 млрд шекелей (около $51 млрд). Такова цена при условии, что боевые действия закончатся до конца 2024 года.

По данным журналистов, такие расходы составят порядка 10% ВВП Израиля за год при условии, что военные действия продлятся до 12 месяцев и ограничатся сектором Газа, без подключения ливанского движения «Хезболла», а также войск Ирана и Йемена. Кроме того, ожидается, что 350 тысяч призванных на службу резервистов ЦАХАЛ вскоре вернутся на свои рабочие места.