Тревел-блогер назвала самые вкусные блюда кухни Ирана Тревел-блогер Ансталь посоветовала попробовать в Иране пончики в меде и шолезард

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Десерт шолезард

При посещении Ирана туристам стоит попробовать местные сладости, такие как пахлаву, халву и пончики в меде, рассказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, также путешественников сможет удивить пудинг шолезард с шафраном и сахарным сиропом. Кроме этого, особым спросом в Иране пользуются и макароны в сахарном сиропе фалуде, отметила она.

Кроме кебаба, иранская кухня интересна своими сладостями: пахлава, халва, пончики в меде. Попробуйте местную сладость — шолезард, это пудинг, который выглядит очень солнечно, так как он желто-молочного цвета. Его готовят из иранского риса с шафраном и сахарным сиропом. Очень вкусно. Можно попробовать фалуде —это тонкие макаронины из крахмала, политые сахарным сиропом и перемешанные со льдом, — поделилась блогер.

Также она посоветовала попробовать шафрановое мороженое, печенье с инжиром и сохан — одну из разновидностей халвы с фисташками, кардамоном и шафраном.

Ранее Ансталь рассказала, что цена за недельный тур на двоих в Иран начинается от 240 тысяч рублей с включенными завтраками. По ее словам, эта страна не пользуется большой популярностью у россиян, однако население там крайне вежливое и доброжелательное.