«Третья мировая отменяется»: Коц о «джентльменском соглашении» Ирана и США Военкор Коц исключил третью мировую войну из-за эскалации на Ближнем Востоке

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что третья мировая война в этом году вновь отменяется. По его мнению, эскалация между Ираном и США на Ближнем Востоке завершится «джентльменским соглашением» после убийства Кассема Сулеймани, командира элитного подразделения «Аль-Кудс», случившегося четыре года назад.

Вторая в этом году третья мировая отменяется. Дежавю. Помните январь этого года? Тревожные сообщения о ракетных обстрелах военных баз и консульств США в Ираке сменились заверениями Вашингтона о том, что никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал, — написал Коц в своем Telegram-канале, напомнив о сообщениях КСИР об ударах по ячейкам террористических группировок на Ближнем Востоке.

Военкор отметил, что в 2020 году США против Ирана ввели санкции после атаки на американские базы в Ираке, которая стала ответом Тегерана на убийство Сулеймани. Коц считает, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке, произошедшая накануне, завершится «джентльменским соглашением».

Скорее джентльменское соглашение. Расход. Как и сейчас. Вы ударили по нашему консульству, мы — по вашей «секретной базе в пустыне Негев». Других ударов не планируем. Хотя это, в отличие от предыдущих обострений, это серьезный прецедент, — объяснил он.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что Иран предупредил США о возможных атаках по американским базам, если страна поддержит ответный удар Израиля, который подвергся обстрелу вечером 13 апреля.