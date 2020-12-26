Третий тотальный карантин начался в Израиле

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Власти Израиля ввели в стране третий с марта 2020 года тотальный карантин. Он начал действовать с 17:00 (18:00 мск) и продлится до 9 января.

Израильтянам запрещено удалятся от дома более чем на один километр, ходить друг к другу в гости. В стране будут закрыты все торговые точки, кроме продающих товары первой необходимости. Рестораны могут работать навынос.

Отходить от дома на более чем тысячу метров разрешается для получения медицинской и социальной помощи, вакцинации, участия в демонстрациях или судебном заседании, пешей прогулки для занятия спортом, для передвижения на разрешённую работу или к месту образовательной активности, для посещения свадьбы, церемонии обрезания или похорон. В случае нарушения запрета предусмотрен штраф в размере 500 шекелей — около 11 500 рублей.

Не будут работать зоопарки, национальные или природные парки, мемориалы, салоны красоты, парикмахерские, кинотеатры, торговые центры, рынки и музеи. Нельзя проводить какую-либо активность на открытых площадках, устраивать экскурсии, походы и поездки. С 28 декабря действие «режима зелёных островов» прекращено на берегу Мёртвого моря и в Эйлате на берегу Красного моря. Этот режим позволял гостиницам работать для внутреннего туризма.

26 декабря правительство утвердило положение о прекращении занятий в школах для учеников с пятого по десятый классы. Позже это решение было отклонено комиссией парламента по вопросам образования. Правительство может в течение 48 часов обжаловать это решение. Детские сады в стране продолжают работу. В школах с первого по четвёртый и с 11-го по 12-й классы занятия не будут прерываться, пишет ТАСС.

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавирусной инфекции не будет последней, считают в ВОЗ. Мировое сообщество должно продолжить укреплять систему охраны здоровья и готовиться к аналогичным ситуациям. Ещё 12 месяцев назад коронавирус не был известен миру, но за этот срок всё «перевернулось с ног на голову», заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.